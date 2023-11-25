В Горячем Ключе подтопило 107 дворов, эвакуировали 36 человек

В Горячем Ключе и станице Пятигорская в ночь на 25 ноября в результате выпадения обильных осадков подтоплено 107 придворовых территорий, эвакуировано 36 человек (детей нет). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Эвакуированные размещены у родственников. Пункты временного пребывания развернуты на базе школ в Горячем Ключе и поселке Мирный. Вместимость пунктов составляет 105 человек.

Вечером 24 ноября в районе был введен режим функционирования ЧС. На 25 ноября запланирована работа оценочных комиссий, а также откачка воды из низменных участков и оказание помощи населению по заявкам. Привлечено от РСЧС 93 человека и 25 единиц техники.

Тат Гаспарян

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