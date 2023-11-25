В Геленджике после залпового дождя подтопило улицы

В Геленджике из-за залповых осадков с 6 часов утра в центральной части города поднялся уровень воды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Богодистов Фото: Алексей Богодистов

«За сутки в Геленджике выпало 38 мм осадков, это в два раза выше среднесуточной нормы. Идет обследование пляжных территорий, от потоков дождевой воды есть размытия», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий залпового дождя в настоящий момент задействовано 70 человек и 18 единиц техники. В городе ведется мониторинг обращения граждан, пострадавших нет.

Из-за перелива воды утром в Северском районе движение на мосту через Шепш перекрыли. В Горячем Ключе и станице Пятигорская в результате выпадения обильных осадков подтоплено 107 придворовых территорий, эвакуировано 36 человек. В Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном дожде.

Тат Гаспарян

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