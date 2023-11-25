В Сочи синоптики прогнозируют сильный дождь

В субботу, 25 ноября, в Сочи объявили штормовое предупреждение о сильном дожде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Обильное выпадение осадков в предгорной зоне Сочи ожидается в период с 10:00–11:00 и до конца суток.

В связи с этим Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует собрать все необходимые документы, ценности, лекарства, продукты, по возможности немедленно оставить зону затопления.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: «112» (единый номер вызова экстренных оперативных служб), «01» (единый номер пожарных и спасателей (с городского), а также «101» (единый номер пожарных и спасателей).

Утром в субботу в Северском районе движение на мосту через Шепш перекрыли из-за перелива воды. В Горячем Ключе и станице Пятигорская в ночь на 25 ноября в результате выпадения обильных осадков подтоплено 107 придворовых территорий, эвакуировано 36 человек (детей нет).

Тат Гаспарян

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