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Коммерсантъ FM
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The New York Times: cоцсеть X может лишиться $75 млн после ухода рекламодателей

Уход рекламодателей из соцсети X может привести к потере компанией $75 млн, сообщила The New York Times со ссылкой на внутренние документы. Многие приняли решение об уходе с площадки после высказывания владельца Илона Маска о евреях. В X заявили, что данные газеты либо устарели, либо представляют «внутренние дела по оценке совокупного риска».

По данным газеты, такие компании, как Airbnb, Amazon, Coca-Cola и Microsoft либо уже прекратили размещать рекламу в X, либо планируют это сделать. В списке полностью приостановивших сотрудничество — 100 брендов, десятки находятся в «зоне риска». Среди них — технологические гиганты, сети быстрого питания и политические кампании.

Многие, как утверждается, приняли решение после 15 ноября, когда господин Маск согласился со мнением, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Предприниматель отверг обвинения в антисемитизме.

Как отмечает NYT, заморозка рекламы пришлась на традиционно самый сильный квартал по выручке для соцсетей. Так, Twitter в четвертом квартале 2021 года получил $1,57 млрд дохода, из которого около 90% пришлось на рекламу.

Как напоминает газета, многие компании стали отказываться от рекламы в Twitter, а после — и в X, после покупки соцсети Илоном Маском. Это было связано с изменением политики модерации контента. Кроме того, некоторые рекламодатели приостановили рекламу в X после расследования Media Matters о том, что рекламные блоки крупных компаний могут соседствовать с постами, в которых, например, отрицается холокост. Расследование также вышло в ноябре.

О проблемах X — в материале «Ъ» «Илон Маск начал "термоядерную" войну».

Леонид Уварчев

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