Спецслужбы Израиля допрашивают директора больницы Аш-Шифа

Израильские спецслужбы ведут допросы задержанного директора больницы Аш-Шифа, расположенной в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель ЦАХАЛ Дорон Cпилман. Всемирная организация здравоохранения призвала Израиль соблюдать права задержанных сотрудников больницы.

Господин Cпилман заявил, что Израиль сейчас узнает у директора информацию о том, что он «фактически являлся главой больницы, под которой действовала целая террористическая сеть». «Этот процесс продолжится и будет двигаться по надлежащим каналам»,— заявил он (цитата по ТАСС). По мнению представителя ЦАХАЛ, задержание директора больницы было «хорошей идеей». «Как он мог не знать о том, что происходит? У нас есть видеозаписи с заложниками, снятые камерами видеонаблюдения в его больнице»,— добавил он. Господин Cпилман вновь заявил, что израильские военные нашли под больницей тоннели, оружие, а во дворе — тела двоих погибших. «Полагаю, среднестатистический директор больницы при обнаружении таких странных обстоятельств сообщил бы об этом»,— добавил он.

«Хамас» ранее отрицал обвинения Израиля в хранении оружия и военной техники на территории больницы. Он называл опубликованные снимки постановочными.

Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что всего были задержаны шесть человек, позднее стало известно, что двоих отпустили. «У нас нет информации о состоянии четырех оставшихся, включая главу больницы Аш-Шифа. ВОЗ призывает к полному соблюдению их законных прав и прав человека в течение их заключения»,— говорится в заявлении на сайте организации.

Возле крупной больницы Аш-Шифа в секторе Газа ранее велись бои между израильскими военными и «Хамасом». ЦАХАЛ считает больницы в Газе и машины скорой помощи законной военной целью, потому что, как утверждает Израиль, их использует палестинское движение в военных целях. Сейчас Аш-Шифа эвакуирована. ВОЗ после посещения учреждения назвала его «зоной смерти».

О перемирии между сторонами конфликта — в материале «Ъ» «Израиль и "Хамас" совершили обменный маневр».

Леонид Уварчев