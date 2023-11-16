«Хамас» отрицает сообщения Израиля о найденном в больнице «Аш-Шифа» оружии

Боевики палестинского движения «Хамас» отрицают, что их оружие было спрятано в больнице «Аш-шифа». Как сообщила газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на представителей «Хамаса», боевики назвали снятые израильскими военными в больнице кадры оружия «постановкой и пропагандой».

«Заявления оккупационных властей об обнаружении оружия и военной техники в больнице "Аш-Шифа" являются ложью и дешевой пропагандой, призванной оправдать их преступления, как это было в больнице "Ар-Рантиси", где они устроили постановку, подбросив оружие и боеприпасы»,— сообщили боевики.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в больнице «Аш-шифа», которую, по данным израильской армии, боевики использовали в военных целях. Пресс-служба ЦАХАЛ вчера опубликовала видео, снятое в отделении магнитно-резонансной томографии «Аш-Шифа». На нем видны мешки со снаряжением, автоматами, гранатами и боеприпасами. На один из бронежилетов нанесена эмблема боевого крыла «Хамас» — «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

Окрестности больницы «Аш-Шифа» попали под обстрел израильской армии 12 ноября. В результате учреждение осталось без электроснабжения. В тот же день, по словам главы ВОЗ, «Аш-шифа» перестала функционировать как больница. Почти с первого дня войны с «Хамасом», представители ЦАХАЛ заявляли, что на территории «Аш-Шифа» находится главный командный пункт палестинского движения.

Подробнее — в материале «Танки скорой помощи».

Анастасия Ларина