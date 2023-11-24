FT: разведка Израиля сочла информацию об атаке «Хамаса» воображаемым сценарием

Израильский офицер разведки отверг предупреждения военных, охраняющих границу с сектором Газа, о подготовке «Хамасом» вторжения в Израиль, сообщили два источника британской газеты Financial Times (FT). По информации газеты, отчет был направлен за неделю до нападения, в результате которого погибли более 1,2 тыс. человек.

По данным источников FT, израильские военные, патрулирующие границу с анклавом, предоставили офицеру разведки подробный отчет о готовящемся нападении. Там были конкретные предупреждения, в том числе указаны погранпосты, которые палестинцы планируют взорвать. Также они сообщали о подготовке захвата заложников.

Офицер разведки назвал предупреждения военных «воображаемым сценарием» и проигнорировал отчет. В результате никаких действий предпринято не было. Израильская армия в ответ на запрос газеты сообщила, что после окончания войны проведет расследование «для выяснения всех обстоятельств».

Оба источника предполагают, что отчет был проигнорирован, поскольку противоречил убеждению израильского правительства в том, что «Хамас» не заинтересован нападать на Израиль. Нападение группировки на страну развязало бы войну, чего, по мнению разведки, «Хамас» старался избежать.

Палестинское движение «Хамас» напало на Израиль утром 7 октября. В результате были захвачено 240 израильских заложников. Война между сектором Газа и Израилем унесла жизни более 15 тыс. палестинцев, более 30 тыс. человек пострадали.

Подробнее об условиях временного перемирия — в материале «Огню дали лишние сутки».

Александра Горошилова