Движение по мосту между Канадой и США, где взорвался автомобиль, восстановлено

Власти Канады и США восстановили движение по Радужному мосту через реку Ниагара, на котором находится пограничный пункт двух стран, сообщила Таможенная и пограничная служба США. Ограничение на движение транспортных средств по мосту было введено вечером 22 ноября после взрыва автомобиля, в результате которого погибли два человека.

«В координации с канадской пограничной службой, движение по радужному мосту на границе восстановлено»,— говорится в сообщении службы в соцсети X.

22 ноября на Радужном мосту взорвался автомобиль. В результате взрыва на мосту погибли два человека, находившихся в машине. Также ранен 27-летний пограничник, он был доставлен в канадскую больницу Niagara Falls Memorial Hospital.

По одной из первоначальных версий причиной произошедшего стала попытка теракта. Однако по результатам расследования отделение ФБР в Буффало заявило, что признаков теракта не обнаружено, а инцидент квалифицирован как ДТП. По данным телеканала CBC, автомобиль двигался на высокой скорости, а затем врезался в забор и зону досмотра таможни и пограничной службы, после чего загорелся и взорвался.

Милена Костерева