Велодорожки в Белгороде за 87,5 млн рублей обустроит «Белгороддорстрой»

Белгородский «Инвест-строй» Софьи Кспоян как победитель аукциона не стал заключать с управлением капстроительства облцентра контракт на обустройство велодорожек в урочищах Сосновка и Пески за 87,5 млн руб. Подряд достался участнику торгов, занявшему второе место,— местному ООО «Белгороддорстрой», которое предложило выполнить работы за 88 млн руб. Это следует из информации на портале госзакупок. Контракт сейчас на стадии подписания поставщиком. Других участников в аукционе не было.

Помимо велодорожек, подрядчику предстоит устройство наружного освещения и установка малых архитектурных форм. Работы необходимо выполнить до 31 мая 2024 года. Гарантия на них составит пять лет.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Белгороддорстрой» было зарегистрировано в Белгороде в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Гендиректором выступает Мадат (Размикович) Дарчинян, который владеет 63,25% компании, еще 36,75% у Рубена (Размиковича) Дарчиняна. Также господа Дарчиняны в равных долях владеют белгородским ООО «Центрдорстрой», которое тоже занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Возглавляет вторую фирму Рубен Дарчинян. Выручка ООО «Белгороддорстрой» в 2022 году составила 4,2 млрд руб., в 2021-м — 4 млрд руб. Чистая прибыль за год упала с 471,3 млн до 182,2 млн руб. С 2010 года общество получило 1,2 тыс. госконтрактов на сумму 36,8 млрд руб. Крупнейшими заказчиками являются управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области (заключено контрактов на 21,3 млрд руб.), управление капитального строительства Белгорода (9,1 млрд руб.) и администрация Алексеевского городского округа (1,3 млрд руб.).

В этом году «Белгороддорстрой» получил шесть из восьми контрактов на реконструкцию набережной в Белгороде. Совокупная цена восьми контрактов составила 1,125 млрд руб. Компания также выиграла на торгах подряд на первый этап реконструкции Центрального парка за 321 млн. Всего мэрия может вложить в этот проект 1,8 млрд.

Подробнее об обновлении парка — в публикации «Ъ-Черноземье» «Деньгам предложили погулять».

Алина Морозова

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