«Инвест-строй» обустроит в Белгороде велодорожки за 87,5 млн рублей

Белгородский «Инвест-строй» победил на торгах по обустройству велодорожек в урочищах Сосновка и Пески в Белгороде. Как следует из аукционной документации, компания снизила начальную стоимость работ на 14,3%: со 100 млн до 87,5 млн руб.

Всего в торгах было два участника. Имя второго не раскрывается, однако известно, что он готов был выполнить работы по благоустройству урочищ за 88 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвест-строй» зарегистрировано в 2015 году для производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор и единственный владелец — Денис Бондарев. Выручка в 2022 году составила 149,5 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн, в 2021 году — 31 млн и 5,4 млн. соответственно. С 2021 года компания получила 39 госконтрактов на общую сумму 271,8 млн руб. Крупнейшим заказчиком является муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Белгородского района» (158,5 млн руб.).

Помимо велодорожек, подрядчику предстоит устройство наружного освещения и установка малых архитектурных форм. Работы необходимо выполнить до 31 мая 2024 года. Гарантия на них составит пять лет.

Об открытии обновленного пляжа и нового парка развлечений в Белгороде за 1,6 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте