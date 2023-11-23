Украина ввела санкции против Чубайса, Кудрина и еще 145 физлиц и 303 компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, в том числе из России. Среди попавших в санкционные списки — советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин и бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Документы опубликованы на сайте офиса президента Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анатолий Чубайс (слева) и Алексей Кудрин в 2016 году Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Артем Усс Фото: социальные сети Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев в 2020 году Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов / купить фото Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в 2018 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в 2016 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в 2021 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова Фото: Telegram-канал омбудсмена ЛНР Виктории Сердюковой Следующая фотография 1 / 8 Анатолий Чубайс (слева) и Алексей Кудрин в 2016 году Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор Артем Усс Фото: социальные сети Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Командующий группировкой войск «Центр» Андрей Мордвичев в 2020 году Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов / купить фото Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской в 2018 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в 2016 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова в 2021 году Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова Фото: Telegram-канал омбудсмена ЛНР Виктории Сердюковой

В число попавших под санкции физлиц также вошли сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, обвиняемый в крушении авиалайнера Малазийских авиалиний рейса МН17 Леонид Харченко, командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова.

Помимо россиян, под санкции попали также граждане Украины, Румынии, Кипра, Великобритании, Узбекистана, Лихтенштейна, Австрии, Швейцарии и Белоруссии. Среди юрлиц в санкционные списки были включены компании, действующие в сферах авиации, строительства, технологий, зарегистрированные, в частности, в России, на Кипре, в Китае и ОАЭ.

Последний раз Украина расширяла санкционные списки 18 ноября. Тогда в них вошли, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов, глава ЛНР Леонид Пасечник, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, глава администрации Амвросиевского района ДНР Игорь Лызин, уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, мэр Лисичанска Андрей Скорый, глава Генического муниципального округа Херсонской области Елена Терских, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», Минстрой и «Молодая гвардия Единой России».

Эрдни Кагалтынов