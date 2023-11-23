Украина ввела санкции против Чубайса, Кудрина и еще 145 физлиц и 303 компаний
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении 147 физических и 303 юридических лиц, в том числе из России. Среди попавших в санкционные списки — советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин и бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Документы опубликованы на сайте офиса президента Украины.
В число попавших под санкции физлиц также вошли сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, обвиняемый в крушении авиалайнера Малазийских авиалиний рейса МН17 Леонид Харченко, командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова.
Помимо россиян, под санкции попали также граждане Украины, Румынии, Кипра, Великобритании, Узбекистана, Лихтенштейна, Австрии, Швейцарии и Белоруссии. Среди юрлиц в санкционные списки были включены компании, действующие в сферах авиации, строительства, технологий, зарегистрированные, в частности, в России, на Кипре, в Китае и ОАЭ.
Последний раз Украина расширяла санкционные списки 18 ноября. Тогда в них вошли, в частности, глава Крыма Сергей Аксенов, глава ЛНР Леонид Пасечник, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, глава администрации Амвросиевского района ДНР Игорь Лызин, уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, мэр Лисичанска Андрей Скорый, глава Генического муниципального округа Херсонской области Елена Терских, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев, Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», Минстрой и «Молодая гвардия Единой России».