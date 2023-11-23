В Самаре восстановлено движение трамваев, вставших из-за повреждений асфальта

Трамваи возобновили движение после устранения повреждений на дороге в районе пересечения ул. Советской и пр. Металлургов в Самаре. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Задержка движения подвижного состава произошла в городе в четверг утром. Это случилось из-за того, что на участке вспучился асфальт.

Проблему в указанном районе устраняла бригада путейцев муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» (МП «ТТУ»).

С понедельника на дорогах Самары наблюдаются заторы. Из-за обильных осадков в регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Самаре в связи с непогодой фиксировались восьми- и десятибалльные пробки. Также во время снегопада в регионе произошел ряд ДТП. Одна из аварий случилась в Ставропольском районе: опрокинулся микроавтобус с пассажирами. В результате аварии пострадал пассажир, мужчина 1970 года рождения.

Георгий Портнов