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В Самаре встало движение трамваев из-за вспученного асфальта

Задержка движения трамваев произошла в Самаре в четверг утром на ул. Советской в районе пересечения с пр. Металлургов. Проблемы с движением наблюдаются в направлении ул. Ставропольской. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Бригада путейцев уже выехала для устранения проблемы»,— говорится в сообщении.

Проблемы с движением связаны со вспученным асфальтом на участке. Сроки ее устранения не называются.

Георгий Портнов

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