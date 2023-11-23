В Самаре встало движение трамваев из-за вспученного асфальта

Задержка движения трамваев произошла в Самаре в четверг утром на ул. Советской в районе пересечения с пр. Металлургов. Проблемы с движением наблюдаются в направлении ул. Ставропольской. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Бригада путейцев уже выехала для устранения проблемы»,— говорится в сообщении.

Проблемы с движением связаны со вспученным асфальтом на участке. Сроки ее устранения не называются.

Георгий Портнов