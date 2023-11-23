МЧС: за сутки КПП «Рафах» пересекли еще 82 россиянина

22 ноября контрольно-пропускной пункт «Рафах», находящийся на границе сектора Газа с Египтом, пересекли 82 россиянина и члена их семей. Об этом сообщило МЧС России. Когда их отправят в Россию, в сообщении не уточняется.

По данным ведомства, организованная колонна направилась в Каир. В оперштабе МЧС им окажут «всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», обеспечат питанием, водой и ночлегом.

По данным МЧС на 22 ноября, с начала гуманитарной миссии из сектора Газа в Россию доставлены 553 человека. Накануне в Москву прилетел самолет МЧС с 28 россиянами и членами их семей. 250 человек из числа эвакуированных из сектора Газа разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района Чечни, еще 130 — в Калужской области.

О конфликта Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Израиль пошел на сделку с "Хамасом"».

Лусине Баласян