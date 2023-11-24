50 миллиметров до счастья

Никита Строев живет в подмосковном городе Котельники. У мальчика несовершенный остеогенез — очень хрупкие кости. За 12 лет он перенес более 15 переломов рук и ног, бедренные кости у него срастались неправильно, деформировались, образовались ложные суставы. Два года назад мальчику устранили искривление правой бедренной кости с помощью телескопического штифта. Теперь правая нога у него длиннее левой на 50 миллиметров, а левая по-прежнему сильно деформирована. Чтобы Никита смог нормально ходить, ему срочно нужна такая же операция на левом бедре. Но она стоит около 2 млн руб., для семьи мальчика сумма непосильная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Передвигается Никита только с ходунками. Особенно тяжело даются ступеньки, которые он покоряет, как неприступную вершину

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Передвигается Никита только с ходунками. Особенно тяжело даются ступеньки, которые он покоряет, как неприступную вершину

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Никита родился крошечным. Когда мама принесла его домой, кошка Белка выхаживала его, как котенка, вылизывала ему ножки, переломанные в нескольких местах еще до рождения. В поселке Ковшаровка, где они жили, детей с такой аномалией никогда не видели, а врачи боялись к мальчику прикасаться: «Везите ребенка срочно в город, пока он совсем не рассыпался».

Ближайший крупный город Харьков находился в 120 километрах. Доктора в городской больнице обследовали мальчика и заподозрили у него редкое заболевание: несовершенный остеогенез. И сразу сказали родителям, что болезнь не лечится.

За первые полгода у Никиты случилось пять переломов. Большую часть времени он лежал на растяжке или в гипсе.

— Я до сих пор не могу понять, откуда на нас свалилась эта беда,— вздыхает Инна, мама мальчика.— Что-то у Никиты в организме поломалось, и вся наша жизнь проходила от перелома до перелома. Не жизнь, а слезы.

Жизнь изменилась, когда Никите было полтора года.

— В интернете я нашла московскую клинику Глобал Медикал Систем,— рассказывает Инна.— Там ему начали комплексное лечение, оно стоило больших денег, но мы собрали все накопления, одолжили у друзей и родственников и сообща наскребли на курс. И результат был невероятный: Никита, который до этого еле поднимал голову, начал самостоятельно садиться.

Следующие четыре курса лечения оплатили благотворители. К двум годам Никита уже мог уверенно ходить с мамой за руку. И сам он очень старался: каждый день делал специальные упражнения — наращивал мышечный каркас. Лечение продолжалось, теперь его помогал оплачивать Русфонд. Переломы стали редкими и не такими тяжелыми. Когда косточки срастались, можно было гулять, играть с другими детьми.

— Без лечения мы смогли прожить два года,— вспоминает Инна.— Но когда Никите было семь, он резко подрос и ослабел, и не мог уже ходить как раньше. Но твердо заявил: «Даже если сломаю и руки, и ноги, все равно пойду в школу». Я возила его в школу на трехколесном велосипеде и следила, чтобы на переменках никто из ребят случайно не задел Никиту. В классе он самый маленький, передвигается с ходунками на колесиках. Вот только из-за переломов у него деформировались бедра и образовались ложные суставы. Ноги ужасно болели.

Два года назад ради лечения сына Инна переехала с ним к бабушке в Подмосковье. В январе прошлого года мальчику провели операцию на правом бедре в московской клинике: иссекли ложные суставы, выпрямили бедро с помощью внутрикостного телескопического стержня.

— Никита после операции лежал месяц в гипсе практически без движения и сильно поправился. Зато когда гипс сняли, он был просто счастлив,— говорит Инна.— Каждые пять минут звал меня и показывал: «Мам, смотри, как у меня нога поднимается! Я теперь и бегать смогу!»

Но до бега Никите, конечно, еще очень далеко. Да и до ходьбы тоже. И даже просто постоять — проблема. Ведь теперь, когда одну ногу ему выпрямили, вторая осталась искривленной, и риск переломов сохраняется! Чтобы дойти до школы, которая находится в соседнем здании, Никите с мамой надо выходить за полчаса. Передвигается мальчик только с ходунками. Особенно тяжело даются ступеньки, которые Никита покоряет каждый день, как неприступную вершину.

— Я обязательно должен двигаться,— говорит он.— Если буду сидеть на одном месте, наберу лишний вес, и мои косточки просто не выдержат. Я не хочу всю жизнь зависеть от мамы и бабушки. Я мужчина, должен быть для них опорой. А пока все наоборот.

Чтобы Никита мог передвигаться без всяких приспособлений, нужна серьезная операция. Хирурги устранят деформацию и укрепят левое бедро телескопическим стержнем, который будет «расти» вместе с ребенком.

Для спасения Никиты Строева не хватает 747 780 руб. Детский ортопед-травматолог Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Владимир Котов: «У Никиты несовершенный остеогенез. Из-за многочисленных переломов у мальчика сформировались деформации бедренных костей с развитием подвижных ложных суставов. В январе 2022 года ему выполнили операцию на правой бедренной кости с установкой телескопического стержня. Сейчас Никита передвигается с помощью ходунков, но из-за деформации левого бедра и разницы в длине ног сохраняется риск переломов, мальчик по-прежнему ограничен в движениях, испытывает боль. Необходима операция по устранению деформации левой бедренной кости с установкой телескопического штифта. После периода восстановления Никита сможет нормально ходить». Стоимость операции 1 880 780 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители программы «Вести-Москва» соберут 433 тыс. руб. Не хватает 747 780 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Строева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Никиты — Инны Михайловны Новиковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Светлана Иванова, Московская область