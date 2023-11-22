В Ульяновской области организуют волонтерские отряды для помощи на дорогах

Работа «горячей линии» по ситуации на дорогах будет налажена в Ульяновской области. Также для этих целей организуют волонтерские отряды. Соответствующее поручение губернатор Алексей Русских дал региональному министерству транспорта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в среду. Об этом сообщает областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Головчанский Фото: Владимир Головчанский

«Также круглосуточно будет работать оперативный штаб»,— говорится в сообщении правительства.

В Ульяновской области продолжается сильный снегопад. Из-за непогоды приостанавливалось движение на Президентском мосту в региональной столице. Сейчас оно восстановлено. На заседании комиссии по ЧС в регионе было принято решение, что объект будет круглосуточно обрабатываться жидкими реагентами.

За двое с половиной суток в Ульяновске выпало 90% месячной нормы осадков. Градоначальник Александр Болдакин остался недоволен качеством уборки снега и раскритиковал подчиненных и коммунальные службы.

В связи со снегопадом в Ульяновской области частично закрывалась для движения всех видов транспорта одна из трасс. Прокуратура начала проверку качества уборки снега в одном из районов региона. Сейчас аналогичная проверка проводится в Ульяновске.

Георгий Портнов