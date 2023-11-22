За двое с половиной суток в Ульяновске выпало 90% месячной нормы осадков. Об этом сообщает градоначальник Александр Болдакин.

Фото: Администрация Ульяновска

Также на утреннем штабе по обеспечению жизнедеятельности глава города раскритиковал работу коммунальных служб в части уборки снега и обработки подъемов и спусков от гололеда. Он объявил выговор главе управления дорожного хозяйства и транспорта Валерию Художидкову и директору МБУ «Дорремстрой» Николаю Болдыреву.

В связи с этим были направлены дополнительные силы на проблемные участки в городе. В среду коммунальные службы Ульяновска сделают упор на противогололедную обработку дорог, очистку тротуаров, остановок и пешеходных переходов.

Днем ранее в Ульяновске выпало более половины месячной нормы осадков. Также в связи со снегопадом в регионе частично закрывалась для движения всех видов транспорта одна из трасс. Прокуратура начала проверку качества уборки снега в регионе.

Георгий Портнов