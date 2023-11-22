В Ульяновске прокуратура проверяет качество уборки снега

Проверка исполнения закона о безопасности дорожного движения начата в Ульяновске. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района города.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

Надзорное ведомство уделяет особое внимание тому, как администрация города коммунальные службы убирают снежные массы на дорогах и тротуарах. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

За двое с половиной суток в Ульяновске выпало 90% месячной нормы осадков. Градоначальник Александр Болдакин остался недоволен качеством уборки снега и раскритиковал подчиненных и коммунальные службы.

В связи со снегопадом в Ульяновской области частично закрывалась для движения всех видов транспорта одна из трасс. Прокуратура начала проверку качества уборки снега в одном из районов региона.

Георгий Портнов