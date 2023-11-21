В Ульяновской области частично закрыли для движения одну из трасс

Движение всех типов транспортных средств закрыто на участке федеральной автомобильной дороги Р-228 «Сызрань — Саратов – Волгоград» в Ульяновской области во вторник. Мера введена с 11:00 (MSK+1). Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

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Ограничение введено ориентировочно до 13:00 (MSK). Протяженность перекрытого участка составляет 24 км (с 23 по 47 км). Участок проходит через Радищевский район и находящиеся на его территории населенные пункты: Калиновка, Кубра, Рябина, Ореховка, Вязовка, Волчанка и Мордовская Карагужа.

Георгий Портнов