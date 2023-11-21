Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проверяет уборку снега в Ульяновской области

Начата проверка исполнения закона о безопасности дорожного движения в Ульяновской области. Об этом сообщает прокуратура Кузоватовского района.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

«Особое внимание уделяется вопросам выполнения органами местного самоуправления обязанности по организации своевременной уборки снежных масс на дорогах и тротуарах»,— говорится в сообщении.

По итогам проверки контрольный орган примет меры реагирования. Надзорное ведомство начало проверку после обильного снегопада в регионе.

В Ульяновске выпало более половины месячной нормы осадков. Также в связи со снегопадом в регионе частично закрывалась для движения всех видов транспорта одна из трасс.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...