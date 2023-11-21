Прокуратура проверяет уборку снега в Ульяновской области
Начата проверка исполнения закона о безопасности дорожного движения в Ульяновской области. Об этом сообщает прокуратура Кузоватовского района.
«Особое внимание уделяется вопросам выполнения органами местного самоуправления обязанности по организации своевременной уборки снежных масс на дорогах и тротуарах»,— говорится в сообщении.
По итогам проверки контрольный орган примет меры реагирования. Надзорное ведомство начало проверку после обильного снегопада в регионе.
В Ульяновске выпало более половины месячной нормы осадков. Также в связи со снегопадом в регионе частично закрывалась для движения всех видов транспорта одна из трасс.