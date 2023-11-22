Bloomberg: страны ЕС не могут договориться о выделении Украине €20 млрд

Евроcоюз (ЕС) сформировал стратегию предоставления Украине долгосрочных обязательств в области безопасности. При этом первоначальный план ЕС выделить в течение четырех лет €20 млрд на военные расходы Украины может оказаться невыполненным из-за противоречий среди государств—участников союза, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломата, знакомого с обсуждениями.

Проект документа о долгосрочной поддержке Украины, с которым ознакомился Bloomberg, включает обучение украинских военных и выделение средств на развитие оборонной промышленности страны. По информации агентства, страны ЕС обсудят его до конца недели или уже в следующем месяце.

В то же время, пишет Bloomberg, предложенная летом инициатива о создании специального фонда на сумму около €20 млрд для обеспечения потребностей вооруженных сил Украины «может оказаться под угрозой». По словам собеседника агентства, некоторые государства—члены ЕС, включая Германию, не смогли договориться об условиях этого плана.

Кроме того, источник Bloomberg обратил внимание, что выделение средств на поддержку Украины от имени Евросоюза блокирует Венгрия. По его словам, Будапешт настаивает, чтобы ЕС сначала обсудил общую стратегию в отношении Украины.

О том, что план Евросоюза по выделению €20 млрд на военную помощь Украине встретил сопротивление, в том числе в Германии, в начале ноября также сообщал Reuters. На фоне разногласий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделять Украине по €5 млрд военной помощи в течение четырех лет.

Подробнее о планах Европы по поддержке Украины — в материале «Ъ» «Евросоюз вскрыл недостачу».

Милена Костерева