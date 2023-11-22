Эрдоган считает ядерное оружие у Израиля угрозой для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает наличие атомной бомбы угрозой для безопасности своей страны. Президент будет выступать по этому вопросу в Совбезе ООН и Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Израиль обладает атомной бомбой, мы обратились с жалобой в соответствующие инстанции и продолжаем это делать. Мы будем выступать с инициативами как в Совбезе ООН, так и в МАГАТЭ по этому вопросу, который угрожает безопасности всего региона, в том числе и Турции»,— сказал Реджеп Эрдоган, выступая на бизнес форуме в Алжире, его слова приводит Hurriyet.

Господин Эрдоган начал активно критиковать Израиль после начала войны с «Хамас». О необходимости проверить наличие ядерного оружия у Израиля он говорил еще этим летом. МАГАТЭ инспектировало Израиль дважды — в 1998 и 2004 годах.

После начала войны президент Турции называл Израиль террористической организацией. В ноябре он говорил, что прекратил общаться с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Премьер Израиля обвинял Реджепа Таийпа Эрдогана в поддержке терроризма из-за помощи «Хамас».

4 ноября Турция отозвала посла из Израиля. Господин Эрдоган обещал, что Турция планирует добиваться привлечения Израиля к уголовной ответственности за операцию в анклаве и военные преступления, которые, по его словам, совершала израильская армия.

О развитии войны Израиля и «Хамас» — в материале «Ъ» «Израиль пошел на сделку с ''Хамасом''»

Анастасия Ларина