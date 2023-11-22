Politico: Украина попросила у США радары ближнего действия Sentinel

Украина попросила США предоставить радары ближнего действия Sentinel, предназначенные для отслеживания баллистических ракет. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник. По его словам, запрос связан с опасениями Украины из-за наращивания российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Представители Украины, пишет Politico, отметили, что несмотря на потребность в поставках танков Abrams и истребителей F-16, радары Sentinel критически важны для защиты предстоящей зимой. Как отмечает газета, они позволят ВСУ обеспечить бОльший охват системами ПВО, а также защитить военные заводы.

20 ноября Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Остин объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В него войдут противотанковые вооружения и ракеты для систем ПВО.

Накануне заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают работу с союзниками по поставкам военной помощи Украине, однако в ближайшее время требуется одобрение Конгресса на дополнительный законопроект. Белый дом предлагал выделить на военную помощь $106 млрд одним пакетом (в том числе больше $61 млрд Украине), однако инициативу отклонили.

О ситуации в Конгрессе — в материале «Ъ» «У Конгресса нет ничего более постоянного, чем временное».

Лусине Баласян