Пентагон: США продолжат помогать Украине при согласовании средств Когрессом

Власти CША продолжают работать с союзниками для предоставления военной помощи Украине, однако требуется помощь Конгресса и одобрение дополнительного законопроекта. Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Нам нужна помощь конгресса. Мы не можем сделать это без принятия Конгрессом дополнительного законопроекта, который мы представили несколько месяцев назад, и который, как вы знаете, требует срочной чрезвычайной помощи»,— сказала госпожа Сингх на брифинге. Она добавила, что речь идет не только о помощи Украине, но также Израилю и Тайваню.

Вопросы финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню и укрепления южной границы США рассматриваются отдельно от временного бюджета, который был принят 17 ноября. Белый дом предлагал выделить на военную помощь $106 млрд одним пакетом (в том числе больше $61 млрд Украине). Однако республиканцы выступили против. Палата представителей приняла отдельный законопроект о помощи Израилю в размере $14 млрд, но Сенат заблокировал инициативу.

О ситуации в Конгрессе — в материале «Ъ» «У Конгресса нет ничего более постоянного, чем временное».

Лусине Баласян