Белый дом: ЧВК «Вагнер» готовилась передать средства ПВО «Хезболле» или Ирану

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил на брифинге, что ЧВК «Вагнер» готовилась по указанию российского правительства передать средства противовоздушной обороны либо ливанскому движению «Хезболла», либо Ирану, передает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Кирби

Фото: Leah Millis, Reuters Джон Кирби

Фото: Leah Millis, Reuters

В начале ноября The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и разведку США сообщила, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут передать группировке «Хезболла» систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1». Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «де-факто» ЧВК «Вагнер» не существует, поэтому такие рассуждения ни на чем не основываются.

9 ноября заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль заявила, что передача российских зенитно-ракетных комплексов «Хезболле» привела бы к «колоссальной эскалации» конфликта между Израилем и палестинскими боевиками «Хамаса».

Поддерживаемая Ираном «Хезболла» с 8 октября, спустя день после нападения «Хамаса» на Израиль, начала обстрелы израильской территории. Армия обороны Израиля сообщает, что наносит ответные удары. Министр обороны Израиля Йоав Галант 20 ноября заявил, что с начала войны «Хезболла» запустила больше 1 тыс. ракет по Израилю с начала войны.

Эрдни Кагалтынов