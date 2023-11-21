Минюст Финляндии отклонил предложение об ужесточении ограничений на границе с РФ

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение Министерства внутренних дел об ужесточении ограничений на границе с Россией, потому что предложенные меры ограничивают право просить убежища, закрепленное в законодательстве. Об этом сообщили телерадиоканалу Yle в канцелярии канцлера юстиции.

Уточняется, что возможность обратиться за международной защитой гарантируется, в частности, Конституцией Финляндии, законодательством Евросоюза и Европейской конвенцией по правам человека. О каких именно ограничениях идет речь в проекте МВД, в канцелярии не сообщили.

С 18 ноября финские власти закрыли до 18 февраля 2024 года четыре КПП на границе с Россией. В тот же день был временно закрыт пятый пункт пропуска. Это объяснялось увеличившимся потоком мигрантов. 20 ноября финское издание IltaLehti со ссылкой на источники в МИДе и МВД страны сообщило, что правительство Финляндии планирует в ближайшее время закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией. По мнению финских пограничников, Россия специально стимулирует миграционный кризис, доставляя беженцев из Африки и стран Ближнего Востока. МИД РФ выразил протест послу Финляндии из-за закрытия пропускных пунктов.

Ранее сегодня, 21 ноября, «Фонтанка» со ссылкой на информацию из чатов, где, как утверждается, беженцы обсуждают способы пересечения российско-финской границы, сообщила, что до границы выходцев из Сирии, Ирака и Йемена довозят на российских машинах, а затем снабжают велосипедами. «Фонтанка» уточнила, что обнаружить координируемую из одного центра систему гарантированной доставки беженцев до финской границы не удалось.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Финляндия грозит закрытием».

Эрдни Кагалтынов