«Фонтанка» узнала, как беженцы попадают на границу России и Финляндии

Газета «Фонтанка» проанализировала чаты, где, как утверждается, беженцы обсуждают способы пересечь российско-финскую границу. Газета выяснила, что до границы их довозят на российских машинах, а затем снабжают велосипедами. Речь идет о выходцах из Сирии, Ирака и Йемена. Однако «Фонтанка» подчеркивает, что обнаружить координируемую из одного центра систему гарантированной доставки беженцев до финской границы не удалось.

«Фонтанка» пишет, что один из ключевых терминов в чатах беженцев, которые стремятся из России попасть в Финляндию, — «мухариб». Издание поясняет, что речь идет о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу. Добраться до Финляндии при помощи таких посредников, согласно представленной в чатах информации, стоит от €2 тыс. до €3 тыс. Кроме того, значительные денежные средства также потребуются для получения российской визы, на билет до Москвы или Минска, а также на трансфер до Санкт-Петербурга, отмечает «Фонтанка».

18 ноября финские пограничники перекрыли доступ на четырех пунктах из-за резкого наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По данным властей Финляндии, поток беженцев на границе с Россией с 32 человек за весь октябрь увеличился до 415 человек только за половину ноября. 19 ноября к границе прибыли финские военные, они начали возводить дополнительные защитные ограждения. Финское издание IltaLehti со ссылкой на источники в местном МИДе и МВД писало, что власти приготовилась полностью закрыть границу с Россией.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Финляндия грозит закрытием».