Полиция в Карелии задержала более 150 мигрантов с просроченными визами

Более 150 иностранцев с просроченными российскими визами были задержаны полицейскими в Республике Карелия. БОльшая часть иностранцев была задержана после 18 ноября, сообщила пресс-секретарь республиканской полиции Марина Кабатюк, передают «РИА Новости».

«С 15 по 21 ноября на территории Карелии было задержано свыше 150 иностранных граждан, которые, имея истекшие российские визы, двигались в сторону российско-финляндской границы»,— сообщила пресс-секретарь.

Госпожа Кабатюк заявила, что задержанные иностранцы находятся в местах принудительного пребывания ОВД Карелии. «Их дальнейшую судьбу решит суд. Им грозят штраф и принудительное выдворение за пределы России»,— подчеркнула пресс-секретарь.

Накануне глава Карелии сообщил о ликвидации временного пункта обогрева мигрантов. По его словам, скопления беженцев на границе с Финляндией близ города Костомукша больше нет. «Фонтанка» выяснила, что до границы с Финляндией мигрантов доставляют на российских автомобилях, а затем снабжают велосипедами. Стоимость посредничества составляет от €2 тыс. до €3 тыс. Основная масса мигрантов — это выходцы из Сирии, Ирака и Йемена.

18 ноября финские пограничники ограничили доступ к четырем пропускным пунктам из-за резкого наплыва мигрантов. По данным Хельсинки, поток беженцев на границе с Россией с 32 человек за весь октябрь увеличился до 415 человек только за половину ноября. 19 ноября финские военные начали возводить дополнительные защитные сооружения.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Финляндия грозит закрытием».

Александра Горошилова