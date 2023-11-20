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Коммерсантъ FM
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Полиция задержала мигрантов у погранпункта на границе с Финляндией

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что пункт обогрева для временного размещения мигрантов расформировали, поскольку скопления беженцев на границе с Финляндией близ города Костомукша больше нет. Среди находившихся в пункте обогрева мигрантов некоторых задержали сотрудники МВД из-за нарушений, выявленных при проверке паспортов. Сколько человек задержали — не уточняется.

Артур Парфенчиков

Артур Парфенчиков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Артур Парфенчиков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Все органы власти и силовые ведомства на территории Карелии провели скоординированную и оперативную работу. Ситуацию продолжаем держать на контроле»,— написал господин Парфенчиков в Telegram-канале.

С 18 ноября Финляндия закрыла четыре из девяти КПП на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра». Решение объяснили наплывом мигрантов, прибывающих с территории России для получения убежища в Финляндии. Речь идет о выходцах из Африки и стран Ближнего Востока.

Граница Финляндии: какие КПП закрыты

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16 ноября «Фонтанка» поговорила с шестью гражданами Сомали, которые в начале октября перебрались из России в Белоруссию и планировали попасть в Польшу, но на границе их не пропустили. Вернувшись в Россию, они попытались попасть в Эстонию, а затем — в Финляндию через КПП «Люття» в Карелии. Он находится рядом с финским КПП «Вартиус», который все еще открыт для беженцев, но на минувших выходных был закрыт из-за притока мигрантов.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Финский финт заразителен».

Лусине Баласян

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