Памфилова рассказала о пытающихся сорвать выборы президента «подонках и ждунах»

Председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила, что работа по дискредитации предстоящих президентских выборов уже началась. Она утверждает, что в ней участвуют «уехавшие из страны подонки», которые «отрабатывают жалкие копейки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Вот выборы президента, которые должны пройти в марте следующего года, а уже работа началась. Я не хочу осуждать всех, кто уехал по разным причинам, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы сказала подонки, которые не просто уехали, отрабатывая свои жалкие копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы. И уже работают и там, и здесь, ждуны осевшие не спят, просто затаились»,— заявила Элла Памфилова на международной научно-практической конференции в МГУ (цитата по ТАСС).

Элла Памфилова отметила, что ЦИК сталкивается с подобными проблемами не в первый раз. По ее словам, в 2020 году, когда проходило общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, систему ЦИК пытались «взорвать изнутри». «Не буду говорить как, но система выдержала. Выдержало вот это сообщество людей, представляющее разные партии, общественные организации, разные сферы нашего общества, которое объединяет главное,— любовь к России»,— добавила она.

Выборы президента должны пройти 17 марта 2024 года. Официальное решение о дате выборов Совет федерации примет в декабре 2023 года. Источник «Ъ» говорил, что действующий президент России Владимир Путин, «скорее всего, объявит о выдвижении уже после ноября». Собеседники «Ъ», близкие к администрации президента, рассказали, что в Кремле рассматривают инициативную группу по выдвижению Владимира Путина.

Подробнее об агитации на предстоящих выборах — в материале «Верховный суд присмотрелся к агитации».