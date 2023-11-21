Самара снова встала в восьмибалльных пробках

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в восемь баллов образовались на дорогах Самары во вторник утром, 21 ноября. Аналогичная ситуация наблюдалась в городе из-за непогоды в понедельник вечером. Тогда же пробки достигли десяти баллов.

Дорожная ситуация в городе осложнилась из-за снегопада, который начался в понедельник. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Позже он был продлен: синоптики предупредили, что к снегопаду добавится ледяной дождь.

Также из-за непогоды ранее в регионе на ряде дорог, в том числе, трассе М-5, ограничивалось движение автобусов и большегрузов. Очевидцы сообщили о ряде ДТП в Самаре.

Георгий Портнов