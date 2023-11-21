Нетаньяху встретился с семьями израильских заложников, удерживаемых «Хамасом»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьями заложников, которые удерживаются палестинским движением «Хамас», и поделился с ними данными о дипломатических и разведывательных усилиях, передает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление главы израильского правительства.

«В ходе этой беседы я слушал боль семей. Мы поговорили по душам. Я поделился с ними всем, чем мог, о дипломатических, разведывательных и оперативных усилиях, которые мы ведем круглосуточно»,— сообщил господин Нетаньяху, пообещав, что «приложит все возможные усилия для возвращения заложников домой». Он подчеркнул, что власти Израиля «активно работают» над освобождением пленных и будут продолжать это делать, пока не добьются успеха.

18 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и «Хамас» достигли при посредничестве США предварительной договоренности о приостановке конфликта на пять дней для освобождения женщин и детей. Однако представитель Белого дома заявил, что такое соглашение не было заключено.

По данным Израиля, в заложниках у «Хамаса» может находиться от 240 до 250 человек. Большинство из них — граждане Израиля, около 35 человек — иностранцы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Александр Кислов