Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нетаньяху встретился с семьями израильских заложников, удерживаемых «Хамасом»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьями заложников, которые удерживаются палестинским движением «Хамас», и поделился с ними данными о дипломатических и разведывательных усилиях, передает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление главы израильского правительства.

«В ходе этой беседы я слушал боль семей. Мы поговорили по душам. Я поделился с ними всем, чем мог, о дипломатических, разведывательных и оперативных усилиях, которые мы ведем круглосуточно»,— сообщил господин Нетаньяху, пообещав, что «приложит все возможные усилия для возвращения заложников домой». Он подчеркнул, что власти Израиля «активно работают» над освобождением пленных и будут продолжать это делать, пока не добьются успеха.

18 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и «Хамас» достигли при посредничестве США предварительной договоренности о приостановке конфликта на пять дней для освобождения женщин и детей. Однако представитель Белого дома заявил, что такое соглашение не было заключено.

По данным Израиля, в заложниках у «Хамаса» может находиться от 240 до 250 человек. Большинство из них — граждане Израиля, около 35 человек — иностранцы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...