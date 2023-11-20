Ynet: в переговорах Израиля и «Хамаса» по заложникам есть прогресс

Власти Израиля и боевики «Хамаса» достигли прогресса в переговорах по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth. Издание ссылается на чиновников Катара, которые выступают посредниками в переговорах.

По данным источников издания, боевики готовы на первом этапе освободить 50 женщин и детей в обмен на паузу в боевых действиях длительностью четыре-пять дней, а также освобождение 150 палестинских детей и женщин из израильских тюрем и доставку топлива в Газу.

Боевики «Хамаса» утверждают, что им неизвестно местонахождение всех похищенных в Израиле детей и их матерей. Их нужно будет найти в первые дни перемирия при условии, что Израиль не будет наносить авиаудары. Боевики также готовы освободить больше заложников, если их получится найти.

18 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и «Хамас» достигли при посредничестве США предварительной договоренности о приостановке конфликта на пять дней для освобождения женщин и детей. Однако представитель Белого дома заявил, что такое соглашение не было заключено.

По данным Израиля, в заложниках у «Хамаса» может находиться от 240 до 250 человек. Большинство из них — граждане Израиля, около 35 человек — иностранцы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Анастасия Ларина