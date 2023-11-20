Мосгорсуд признал законным арест адвокатов Навального

Московский городской суд оставил без изменения решение об аресте адвокатов Алексея Навального — Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера (внесены в перечень экстремистов и террористов). Заседания проходили в закрытом режиме, сообщает «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игорь Сергунин во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Вадим Кобзев во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Алексей Липцер во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Игорь Сергунин во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Вадим Кобзев во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Алексей Липцер во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото

Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев были задержаны 13 октября. В адвокатской коллегии, в которой они состоят, прошел обыск. Юристов заподозрили в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст.282.1 УК РФ). В тот же день — 13 октября — Басманный суд санкционировал арест адвокатов, заседание проходило в закрытом режиме.

По версии следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в исправительное учреждение и обеспечивали регулярную передачу информации между экстремистским сообществом и Алексеем Навальным. Благодаря чему тот продолжил исполнять функции лидера организации, считает следствие. Адвокаты вины не признают.

16 октября четвертый адвокат Алексея Навального — Александр Федулов покинул Россию. Он отметил, что арест его коллег «внес существенные коррективы в работу оставшихся на свободе защитников». В тот же день Росфинмониторинг внес задержанных адвокатов в перечень экстремистов и террористов.

Алексей Навальный был осужден за мошенничество, а после — по ряду других обвинений, в том числе в создании экстремистского сообщества — Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован). Он получил 19 лет колонии особого режима.

Подробнее о реакции адвокатского сообщества на аресты — в материале «От защиты к самообороне».