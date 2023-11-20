«РИА Новости»: санкции против «Арктик СПГ-2» могут лишить НОВАТЭК 4% рынка

Госагентство «РИА Новости» 20 ноября опубликовало аналитический материал, в котором оценивает влияние американских санкций на развиваемый российской компанией НОВАТЭК проект по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2». В материале замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач оценивает потенциал проекта в 3-4% от всего мирового рынка СПГ. В условиях санкций, делает вывод агентство, компания может лишиться этой доли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава НОВАТЭК Леонид Михельсон, отмечает агентство, рассматривает ограничения как «оценку профессионализма компании» и предполагает, что США пытаются вернуть цены к уровню 2022 года. «Тарифы растут при любом ограничении поставок,— сказал агентству господин Гривач.— Если из-за санкций часть топлива не дойдет до рынка, это почувствуют потребители». По его словам, насколько успешны будут санкции, зависит от стран-покупателей. В этой связи «РИА Новости» напоминают, что Япония не намерена покидать проект и попытается добиться исключения из санкционного режима.

Санкции, введенные США 2 ноября, предполагают запрет на все операции с «Арктик СПГ-2», но специальная лицензия OFAC до 31 января 2024 года разрешает отдельные трансакции, необходимые для «отчуждения, передачи или содействия отчуждению или передаче долга или активов» компании. Госдеп США пообещал отслеживать все бизнес-структуры, участвующие в проекте.

«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ». Он расположен рядом с северо-западным побережьем полуострова Гыданский в Тазовском районе Ямала. Мощность каждой из трех линий составит 6,6 млн т в год, объем стабильного газового конденсата — до 1,6 млн т в год. Открыть все линии компания планирует в срок с 2023 по 2026 год.

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ» «Шире вдруг».