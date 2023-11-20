Путин: контакты ЕР и Компартии КНР позволяют развивать отношения между странами

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам межпартийного диалога «Единой России» и Коммунистической партии Китая (КПК), который проходит сегодня, 20 ноября, в Москве. В телеграмме глава государства указал, что взаимодействие между российской и китайской политическими партиями способствует развитию многоплановых связей между РФ и КНР.

«Развитию многоплановых связей между РФ и КНР способствует хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между ведущими политическими партиями двух стран — "Единой Россией" и КПК. Регулярные контакты обеспечивают полезный обмен опытом в сферах партийного строительства, позволяют обстоятельно обсуждать широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки дня»,— говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне. Он также отметил, что Россия и Китай реализуют масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях. По словам российского президента, координация усилий Москвы и Пекина в решении международных проблем способствует построению справедливого и демократического миропорядка.

В начале ноября российский президент встретился с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юсем в Ново-Огарево. Тогда он заявил, что взаимодействие России и Китая является серьезным фактором стабилизации международной обстановки. В то же время он подчеркнул, что страны не формируют никаких военных союзов по примеру объединений времен холодной войны.

Подробнее о сотрудничестве России и КНР — в материале «Ъ» «Безопасность делают в Китае».

Милена Костерева