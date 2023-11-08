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Путин: Россия и Китай не строят никаких военных союзов

Россия и Китай не формируют никаких военных союзов по примеру объединений времен холодной войны, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в Ново-Огарево. В то же время он отметил, что российско-китайское взаимодействие — важный фактор стабилизации международной обстановки.

Чжан Юся и Владимир Путин

Чжан Юся и Владимир Путин

Фото: Сергей Бобылев

Чжан Юся и Владимир Путин

Фото: Сергей Бобылев

«Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времен холодной войны. Наше с вами взаимодействие носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки. На первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имею в виду и космос, и современные виды вооружения, которые, безусловно, обеспечат безопасность как России, так и Китайской Народной Республики»,— сказал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что Россия и Китай фиксируют попытки некоторых стран расширить зону своего влияния в нарушение собственных доктринальных документов. Речь, по словам президента, идет в том числе о государствах—членах НАТО. «Но мы все это видим и вместе с нашими друзьями, в том числе и прежде всего КНР, реагируем на это спокойно, взвешенно, укрепляем свою обороноспособность, в том числе благодаря совместным военно-морским, воздушным учениям. Проводим это на регулярной основе, и уровень нашего взаимодействия постоянно повышается»,— добавил он.

Перед встречей с Владимиром Путиным заместитель председателя Центрального военного совета Китая провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. Господин Шойгу назвал отношения между РФ и Китаем образцом стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении. Господин Чжан, в свою очередь, согласился, что взаимоотношения двух стран находятся на самом высоком уровне.

Милена Костерева

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