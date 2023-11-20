Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FT: гендиректор X отказалась уйти в отставку, несмотря на скандал вокруг Маска

Гендиректор соцсети X Линда Яккарино сталкивается с давлением со стороны рекламодателей и друзей из индустрии, советующих ей оставить должность, чтобы спасти репутацию на фоне скандала вокруг владельца X Илона Маска. По информации Financial Times (FT), госпожа Яккарино отказалась принимать такое решение.

Илон Маск и Линда Яккарино

Илон Маск и Линда Яккарино

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Илон Маск и Линда Яккарино

Фото: Rebecca Blackwell / AP

На прошлой неделе ряд СМИ обвинили Илона Маска в антисемитизме, в том числе из-за его публикации, в которой он поддержал мнение пользователей, что еврейские сообщества продвигали миграционную политику открытых дверей, обвиняя при этом людей европейского происхождения в ксенофобии. Сам господин Маск обвинения в антисемитизме отверг.

Financial Times со ссылкой источники пишет, что после начала общественных обсуждений друзья и коллеги Линды Яккарино посоветовали ей уйти в отставку с должности гендиректора X для сохранения репутации. Как утверждают источники, госпожа Яккарино отказалась от предложения, объяснив свое решение верой в миссию компании и ее сотрудников. Х от комментариев отказалась.

Некоммерческая организация Media Matters for America ранее заявила, что соцсеть X не блокирует посты, в которых, например, положительно говорится об Адольфе Гитлере. В ответ Илон Маск пообещал подать «термоядерный иск» к Media Matters for America. Сотрудничество с X уже приостановили крупнейшие рекламодатели — Apple и Walt Disney. Аналогичные решения приняли кинокомпании IBM, Warner Bros., Lionsgate, Paramount и Sony Pictures.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Шах, но не Маск».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...