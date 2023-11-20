FT: гендиректор X отказалась уйти в отставку, несмотря на скандал вокруг Маска

Гендиректор соцсети X Линда Яккарино сталкивается с давлением со стороны рекламодателей и друзей из индустрии, советующих ей оставить должность, чтобы спасти репутацию на фоне скандала вокруг владельца X Илона Маска. По информации Financial Times (FT), госпожа Яккарино отказалась принимать такое решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск и Линда Яккарино

Фото: Rebecca Blackwell / AP Илон Маск и Линда Яккарино

Фото: Rebecca Blackwell / AP

На прошлой неделе ряд СМИ обвинили Илона Маска в антисемитизме, в том числе из-за его публикации, в которой он поддержал мнение пользователей, что еврейские сообщества продвигали миграционную политику открытых дверей, обвиняя при этом людей европейского происхождения в ксенофобии. Сам господин Маск обвинения в антисемитизме отверг.

Financial Times со ссылкой источники пишет, что после начала общественных обсуждений друзья и коллеги Линды Яккарино посоветовали ей уйти в отставку с должности гендиректора X для сохранения репутации. Как утверждают источники, госпожа Яккарино отказалась от предложения, объяснив свое решение верой в миссию компании и ее сотрудников. Х от комментариев отказалась.

Некоммерческая организация Media Matters for America ранее заявила, что соцсеть X не блокирует посты, в которых, например, положительно говорится об Адольфе Гитлере. В ответ Илон Маск пообещал подать «термоядерный иск» к Media Matters for America. Сотрудничество с X уже приостановили крупнейшие рекламодатели — Apple и Walt Disney. Аналогичные решения приняли кинокомпании IBM, Warner Bros., Lionsgate, Paramount и Sony Pictures.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Шах, но не Маск».

Милена Костерева