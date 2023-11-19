Член СПЧ пообещал обратиться к Москальковой по делу художницы Скочиленко

Член Совета по правам человека при президента РФ (СПЧ) Александр Брод сообщил, что обратится к омбудсмену Татьяне Москальковой в связи с делом петербургской художницы Саши Скочиленко и ее медицинским обеспечением. 16 ноября девушку приговорили к семи годам колонии по делу о фейках о ВС РФ (ст.207.3 УК РФ).

«Со своей стороны я направлю обращение Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Важно знать ее позицию. Кроме того, омбудсмен имеет полномочия обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу приговора суда. Также важно услышать позицию руководства ФСИН относительно медицинского обеспечения госпожи Скочиленко»,— сказал господин Брод «РИА Новости».

Член СПЧ Ева Меркачева, комментируя приговор, заявила, что с учетом состояния здоровья Саши Скочиленко ее пребывание в колонии — «смертельно опасно». Как сообщали адвокаты, у художницы диагностирован порок сердца, биполярное расстройство и целиакия (непереносимость глютена, при которой необходима специальная диета).

Ева Меркачева напомнила, что весной Верховный суд предложил запретить заключение под стражу лиц, которые страдают тяжелыми заболеваниями. Соответствующий законопроект прошел только первое чтение. «Если бы этот законопроект был уже принят изначально, Сашу не взяли бы под стражу. То есть, не было бы для этого основания, потому что она не совершила насильственные преступления, и она попадает под те категории, когда не берутся такие люди под стражу»,— пояснила госпожа Меркачева.

Поводом для уголовного дела в отношении Саши Скочиленко стала одна из ее акций: художница заменила ценники в магазине «Перекресток» на наклейки с информацией о количестве жертв спецоперации на Украине. Накануне врачи в открытом письме к президенту России Владимиру Путину попросили освободить художницу из колонии в связи с состоянием ее здоровья. На данный момент письмо подписали 313 врачей.

Подробнее о приговоре — в материале «Ценники оценили в семь лет».

Лусине Баласян