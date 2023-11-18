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Коммерсантъ FM
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При атаке дрона на объект связи в Белгородской области пострадали двое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи. Двое мужчин получили осколочные ранения, их госпитализировали.

«В поселке Горьковский Грайворонского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе инфраструктурный объект связи. В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей»,— написал губернатор в Telegram.

Накануне дрон сбросил взрывное устройство на частное домовладение в селе Новая Таволжанка Белгородской области. 14 ноября Белгородская область была атакована четырьмя беспилотниками и 102 боеприпасами.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на украинские территории, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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