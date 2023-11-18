Самолет с российской гумпомощью сектору Газа вылетел из Грозного в Египет

Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш, сообщило ведомство. В сектор Газа будут переданы 30 тонн матрасов, подушек, средств личной гигиены, продуктов и детского питания.

«Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят его в сектор Газа»,— говорится в сообщении МЧС РФ в Telegram.

МЧС РФ ранее несколько раз уже отправляло гуманитарную помощь в сектора Газа. 19 октября было отправлено 27 т продуктов, 3 ноября — 28 т лекарств, гемостатических средств и перевязочных материалов, 5 ноября — 60 т продуктов, матрасов, подушек и средств личной гигиены.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Леонид Уварчев