Два спецборта МЧС доставят 60 тонн гумпомощи в Египет для жителей сектора Газа

Два российских спецборта МЧС доставят в Египет более 60 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа. Согласно сообщению пресс-службы МЧС, самолеты Ил-76, загруженные продуктами питания, матрасами, подушками и средствами личной гигиены, уже вылетели из аэропорта Грозный.

«Здесь российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят ее населению сектора Газа»,— говорится в сообщении ведомства.

3 ноября МЧС сообщало о доставке в Египет 28 тонн гуманитарной помощи, состоящей из лекарственных препаратов, гемостатических средств и перевязочных материалов. До этого в октября Россия отправила в Египет борт с мукой, сахаром, рисом и макаронами общей сложностью в 27 тонн.