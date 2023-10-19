МЧС России отправило в Египет 27 тонн продуктов для сектора Газа

Спецборт Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел в Египет. 27 т муки, сахара, риса и макаронных изделий передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца для отправки в анклав.

Самолет вылетел из подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт города Эль-Ариш, сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов. Его комментарий приводится в Telegram-канале ведомства. Гуманитарная помощь направляется по поручению президента Владимира Путина и правительства.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа осложнилась на фоне ответной военной операции Израиля, власти которого устроили блокаду анклава, а также потребовали эвакуировать все гражданское население на юг. Жертвами военного конфликта стали 1,3 тыс. израильтян и 3,5 тыс. палестинцев из сектора Газа. Пострадали 4,6 тыс. и 12,5 тыс. человек соответственно. ООН констатирует проблемы в анклаве с водой, топливом, электричеством. Организация сообщает о работе больниц «на грани коллапса», а также о разрушениях домов, объектов здравоохранения и образования.

О развитии конфликта — в материале «Ъ» «Взрыв без обратного адреса».

Леонид Уварчев