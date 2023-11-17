Песков назвал действия Финляндии по закрытию границы большой ошибкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Финляндия выбрала путь конфронтации и разрушения двусторонних отношений. Решение закрыть границу он назвал большой ошибкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva, Reuters Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva, Reuters

«Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка»,— сказал господин Песков.

16 ноября Финляндия объявила, что с 18 ноября текущего года по 18 февраля 2024 года закроет четыре из восьми погранпунктов на границе с Россией. Власти страны объяснили принятие такого решения ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории РФ.

В финском таможенном управлении уточнили, что пункты пропуска будут закрыты как для пассажирского, так и для грузового транспорта. При этом через железнодорожный пункт пропуска на российской границе «Вайниккала» по-прежнему будут пропускать грузовые составы. Закрытие пунктов пропуска на границе с Россией допустили в Норвегии и Эстонии.

Петр Бузлаев