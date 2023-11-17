Управляющие компании Краснодара проверяют на готовность к зиме

В Краснодаре управляющие компании проверяют на готовность к зиме. Организовано около 600 выездных проверок, оценивается способность УК, ТСЖ и ЖСК качественно содержать дома в зимний период и оперативно реагировать на аварийные ситуации, сообщили в пресс-службе администрации города.

Начальник городского управления по жилищным вопросам Павел Абрамчик отметил, что нужно заранее проверить наличие инструментов и инвентаря. При неблагоприятном прогнозе в УК направят сообщения с напоминанием об обязательстве чистить дворы от снега.

Ранее сообщалось, что метеостанции Краснодара подготовили к предстоящей зиме. Они будут передавать прогнозы специалистам администрации, чтобы коммунальные службы заранее готовились к непогоде.

Вячеслав Рыжков

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