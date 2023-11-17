Метеостанции Краснодара готовы к зимнему сезону

В Краснодаре провели ремонт и техобслуживание метеостанций в рамках подготовки к предстоящему зимнему сезону. Благодаря работе станций городские службы смогут получать прогноз об образовании гололедицы на дорогах и планировать превентивную обработку дорог, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Директор городского дептранса Андрей Белугин рассказал, что власти заключили муниципальный контракт с Росгидрометом для оперативного предоставления информации о погодных условиях. Благодаря этому специалисты смогут заранее подготовиться к непогоде.

Следить за ситуацией на дорогах краевой столицы будут специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, дептранса и ЕДДС.

Ранее о готовности Краснодара к осенне-зимнему сезону заявил глава города Евгений Наумов. Особое внимание, по словам мэра, уделят дорогам.

Вячеслав Рыжков

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