Международная федерация хоккея с мячом отменила чемпионат мира в 2024 году

Международная федерация хоккея с мячом (FIB) отменила чемпионат мира в 2024 году среди мужских и женских команд. Мировой чемпионат не состоится из-за отсутствия организатора, сообщила пресс-служба федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TT News Agency / Adam Ihse / Reuters Фото: TT News Agency / Adam Ihse / Reuters

Мужской чемпионат планировали провести в одном из трех городов Швеции. Женский чемпионат должен был пройти в Норвегии. Однако страны не приняли заявки. Международная федерация по хоккею на траве подчеркнула, что направит силы на запуск чемпионата в 2025 году. На следующей неделе федерация проведет заседание по этому вопросу.

Прошлый чемпионат мира по хоккею с мячом должен был пройти в 2023 году в Иркутске. Однако Международная федерация (FIB) в декабре 2022 года приняла решение провести чемпионат мира в Швеции. Федерация объяснила свое решение напряженной геополитической ситуацией и не допустила до участия в чемпионате российских и белорусских спортсменов.

Александра Горошилова