Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2023 году перенесен из Иркутска в Швецию

Город Иркутск лишен права принимать в 2023 году чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди). Такое решение приняла Международная федерация бенди (FIB). Чемпионаты мира среди женских и мужских команд в 2023 году пройдут в Швеции, в городах Обю и Векшё.

«Иркутск был местом проведения флагманского мероприятия FIB 2020 года, где были проведены соревнования группы B, завершившиеся победой Венгрии. К сожалению, соревнования группы А (в Иркутске.— "Ъ") не могли начаться ни в 2020 году, ни позднее из-за пандемии, а в последнее время из-за геополитической ситуации. Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сложившейся ситуации»,— отмечается в сообщении.

В последний раз чемпионат в группе А среди мужских команд проводился в 2019 году в Швеции, завершившись победой России.

Влад Никифоров, Иркутск