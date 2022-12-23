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Коммерсантъ FM
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Чемпионат мира по хоккею с мячом в 2023 году перенесен из Иркутска в Швецию

Город Иркутск лишен права принимать в 2023 году чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди). Такое решение приняла Международная федерация бенди (FIB). Чемпионаты мира среди женских и мужских команд в 2023 году пройдут в Швеции, в городах Обю и Векшё.

«Иркутск был местом проведения флагманского мероприятия FIB 2020 года, где были проведены соревнования группы B, завершившиеся победой Венгрии. К сожалению, соревнования группы А (в Иркутске.— "Ъ") не могли начаться ни в 2020 году, ни позднее из-за пандемии, а в последнее время из-за геополитической ситуации. Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионатах 2023 года из-за сложившейся ситуации»,— отмечается в сообщении.

В последний раз чемпионат в группе А среди мужских команд проводился в 2019 году в Швеции, завершившись победой России.

Влад Никифоров, Иркутск

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