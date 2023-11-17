Горнолыжные курорты Сочи сохранят прежние цены на единые ски-пассы

Стоимость единых ски-пассов на горных курортах Сочи «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» останутся на уровне прошлого года. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024, пишет «Прайм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

По словам замгубернатора Кубани, в праздники взрослые ски-пассы будут стоить 4,6 тыс. руб., детские — на 2 тыс. руб. меньше. В обычные дни ски-пасс обойдется в 3,9 тыс. руб. за взрослого и в 2,3 тыс. руб. — за ребенка.

При этом Александр Руппель подчеркнул, что на всех курортах действуют прогрессивные системы скидок. Они зависят от времени и периода катания. Их предлагают разным категориям гостей.

Договор о введении единого ски-пасса три основных горных курорта Кубани подписали в сезоне 2019 года. Он позволяет кататься на лыжах и сноубордах на трассах сразу трех комплексов, а также пользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов, кафе.

Зимой Кубань готовится принять 2,5 млн туристов. На декабрь и январь уже забронирована почти половина номерного фонда региона.

С начала года Краснодарский край посетили 17,5 млн человек, что больше, чем за весь прошлый год (17,4 млн). В регионе по турпотоку уже поставили исторический рекорд, а к концу года, по прогнозам, показатель увеличится до 18,5 млн туристов.

Татьяна Ручкина

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