Зимой Кубань готовится принять 2,5 млн туристов

В зимний сезон Краснодарский край собирается принять около 2,5 млн туристов. Почти половина номерного фонда региона уже забронирована на декабрь и январь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы региона, популярностью при бронировании пользуются традиционно горный кластер в Сочи, отели и санатории Анапы и Геленджика. В этом году вырос интерес и к другим направлениям — горячим источникам Апшеронского и Мостовского районов, Горячему Ключу, отметил господин Кондратьев. Глубина бронирования достигает четырех месяцев.

Курорты Сочи начало зимнего сезона уже запланировали. Горнолыжные трассы в «Розе Хутор» собираются открыть не раньше 22 декабря. В «Красной Поляне» старт сезону намерены дать 15 декабря.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram